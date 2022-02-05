Блиснула ідеальним животом: Джей Ло у пікантному луку приїхала на шоу

Дженніфер Лопес та Малума відвідали The Tonight Show із Джиммі Феллоном.

Артисти представили пісню з нового фільму "Одружись зі мною", де Дженніфер Лопес грає головну роль разом з Овеном Вілсоном, Малумою та Сарою Сільверман.

На шоу Лопес приїхала у червоній вечірній сукні на бретельках, доповнивши лук широким золотим браслетом та сережками-висячками, а також насиченим макіяжем та вечірньою зачіскою.

Дженніфер Лопес та Джиммі Феллон / Getty Images

Акторка вийшла на сцену з Малумою, щоб виконати заголовну пісню з фільму, і переодяглася у відвертий ансамбль, що складався з двох частин: укороченого топа, короткого білого жакета та максіспідниці від Grace Ling, демонструючи підтягнутий живіт.

Малума та Дженніфер Лопес / Getty Images

Оригінальна версія вбрання представлена лише в чорному кольорі, а білий варіант був пошитий на замовлення спеціально для Джей Ло. Зірка розпустила волосся і заспівала на сцені пісню з фільму разом із Малумою.

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