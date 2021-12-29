Блиснула ідеальними сідницями: Бар Рафаелі опублікувала фото в купальнику

36-річна ізраїльська модель похизувалася новим знімком в купальнику.

Бар Рафаелі не лише залишила фото у своєму блогу в Instagram, але й загадково підписала його, написавши:

"Я сумую за життям".

Чи то Бар сумує за теплою літньою погодою та відпочинком на пляжі, а ми знаємо, як вона любить цю справу. Чи мама трьох дітей має на увазі, що сильно втомилася від декрету. Загадка.

Фото, схоже, теж було зроблено влітку. Одягнена Рафаелі в суцільний купальник цегляного кольору, добре видно її пружні сідниці, а волосся дівчини розпущене.

Днями зірка також ділилася фото в яскравому бікіні та з квітковим вінком на голові. Модель любить ділитися пікантними фотографіями зі своїми підписниками у Мережі.

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