Блиснула ідеальними сідницями: мама трьох — Бар Рафаелі — позувала в білому боді

36-річна ізраїльська модель Бар Рафаелі зберігає в секреті своє особисте життя та не показує фотографії своїх дітей.

Натомість охоче у своєму фотоблогу модель публікує кадри, на яких позує у різних образах. На одному з таких знімків, опублікованих моделлю в Мережі, вона зображена в білому в'язаному боді і білій сорочці зверху, зав'язаній на талії. Рафаелі впирається руками в бампер автомобіля, а сама сексуально дивиться в камеру. Її біляве волосся розпущене, а на обличчі насичений мейкап.

Влітку Бар часто публікувала різні фото з відпочинку на яхті чи біля басейну. Її блог в Instagram ряснів знімками в купальниках. Фігура у молодої мами трьох дітей просто прекрасна.

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