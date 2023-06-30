Блиснула ідеальними сідницями: Софія Вергара позувала топлес і в стрингах

Знаменитість запостила фото, на якому позує топлес і у стрингах. Вона ніжилася на сонці, а у підписі до фото написала: "Lo mio es el verano!", що в перекладі означає: "Моя справа — літо".

Софія Вергара ловила промені сонця біля басейну на задньому дворі свого будинку в Беверлі-Парк, розташованому в горах над Беверлі-Гіллз.

Також у блогу знаменитість поділилася архівними знімками зі свого минулорічного відпочинку в Італії із чоловіком Джо Манганьєлло. Ймовірно, скоро Софія знову вирушить у відпустку і ділитиметься зі своїми фоловерами пляжними знімками, гарними краєвидами та кадрами з їжею.

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