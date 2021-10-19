Блиснула ідеальною фігурою: Кендіс Свейнпоул в бікіні позувала на пляжі

Південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул вчергове похизувалася своєю бездоганною фігурою.

Модель рекламує бікіні з колекції бренду Tropic Of C, публікуючи і в своєму Instagram, і на сторінці бренду знімки в купальниках з нової колекції.

На одному з фото Свейнпоул зображена в смугастому вязаному бікіні і червоних плавках, сидячи на камені у воді. Її пляжний лук доповнює кілька прикрас на шиї, браслети у відтінку металік і каблучки на пальцях. Мокре волосся зібране назад, а у вухах у моделі виблискують сережки-кільця.

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Свейнпоул показує, як сидить купальник на її фігурі, поставши в кадрі в повний зріст. У підписі під цим фото модель написала: "Повністю зачепили наші в'язані вироби ручної роботи, створені з любов'ю колективом жінок-ремісниць в Перу".

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Також на сторінці бренду в Instagram Кендіс зображена в пудровому бікіні і панамі, сидячи на каменях. Однак, ці знімки, очевидно були зроблені раніше, оскільки зараз у Свейнпоул колір волосся темніше, ніж був раніше. Раніше в рамках 8-ї щорічної премії Fashion Media Awards модель демонструвала свій новий колір волосся.

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