Блиснула ідеальною п'ятою точкою: Ізабель Гулар скупалася в Карибському морі

38-річна бразильська модель Ізабель Гулар насолоджується відпочинком на Сен-Бартсі разом зі своїм коханим 32-річним футболістом Кевіном Траппом.
У своєму блогу в Instagram Гулар поділилася черговим роликом, у якому показала, як вона в самому бікіні та сонцезахисних окулярах забігає у воду на пляжі. У підписі Ізабель зазначає:
"Коли я у своїй стихії, я найщасливіша!!!".
Зірка одягнена в купальник від бренду Fae, який підкреслює її форми, також вона у чорних сонцезахисних окулярах, а у вухах у неї золоті сережки. На шиї у Гулар тонкий золотий ланцюжок, який тонкою ниткою спускається між грудьми моделі.
Нагадаємо, Різдво Ізабель та її наречений Кевін зустрічали на Карибських островах. Разом із бойфрендом вони опублікували різдвяне привітання під святкову музику.
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