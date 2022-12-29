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Блиснула ідеальною п'ятою точкою: Ізабель Гулар скупалася в Карибському морі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Блиснула ідеальною п'ятою точкою: Ізабель Гулар скупалася в Карибському морі

Ізабель Гулар / Фото: Instagram Ізабель Гулар

38-річна бразильська модель Ізабель Гулар насолоджується відпочинком на Сен-Бартсі разом зі своїм коханим 32-річним футболістом Кевіном Траппом.

У своєму блогу в Instagram Гулар поділилася черговим роликом, у якому показала, як вона в самому бікіні та сонцезахисних окулярах забігає у воду на пляжі. У підписі Ізабель зазначає:

"Коли я у своїй стихії, я найщасливіша!!!".

Зірка одягнена в купальник від бренду Fae, який підкреслює її форми, також вона у чорних сонцезахисних окулярах, а у вухах у неї золоті сережки. На шиї у Гулар тонкий золотий ланцюжок, який тонкою ниткою спускається між грудьми моделі.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Фото: Instagram Ізабель Гулар

Нагадаємо, Різдво Ізабель та її наречений Кевін зустрічали на Карибських островах. Разом із бойфрендом вони опублікували різдвяне привітання під святкову музику.

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Дата публікації
Перегляди
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