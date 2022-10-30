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Блиснула п'ятою точкою: Емілі Ратаковскі обрала пікантний костюм для Геловіна

Блиснула п'ятою точкою: Емілі Ратаковскі обрала пікантний костюм для Геловіна

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Блиснула п'ятою точкою: Емілі Ратаковскі обрала пікантний костюм для Геловіна

Емілі Ратаковскі / Фото: tiktok.com/@emrata

Модель Емілі Ратаковскі вбрала образ сексуальної ковбойши на Геловін і показала шанувальниками ролик, де хизується в такому пікантному вбранні йдучи вулицею.

31-річна супермодель запостила відео в TikTok, а потім і в Instagram, де йде вулицею в пікантному аутфіті під голос за кадром із "Поганих дівчисьок".

@emrata

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♬ Vigilante Shit — Taylor Swift

На Емілі одягнений укорочений вовняний топ з довгими рукавами та шнурівкою на спині, який вона доповнила чорними трусами і до них пристібнула штани з торочками спереду. Зірка покрутила п'ятою точкою перед камерою. А на голові у Ратаковскі був ковбойський капелюх.

Модель залишила довге волосся розпущеним, у макіяжі підкреслила очі чорною підводкою, а на плечі зірка мала маленьку сумку на короткій ручці.

@emrata Hardcore girls! @Babsjeanne wins @Bad Bunny ♬ Mean Girls Available on Apple TV — Paramount Pictures

Нагадаємо, раніше папараці розсекретили, з ким зустрічається Емілі Ратаковскі і це не Бред Пітт.

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