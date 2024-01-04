Блиснула п'ятою точкою: Ізабель Гулар на відпочинку похизувалася ідеальною фігурою

39-річна красуня запостила кілька нових знімків, які охоче обговорюють її пыдписники в Instagram. На фото Гулар заскочена у білому кроптопі та блакитних стрингах, вона сидить на столі під величезною червоною парасолькою, а в руках у неї келих з напоєм.

"Тропічна спека", — написала у підписі під кадрами модель.

Також Ізабель одягла сонцезахисні окуляри у білій оправі та підібрала панаму до тону своїм плавкам. На одному зі знімків дівчина позувала стоячи задом до камери, щоб продемонструвати свої пружні сідниці. Як ми знаємо, Гулар багато часу проводить у спортзалі, щоб хизуватися такою фігурою.

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Раніше Ізабель Гулар показала шанувальникам, як сексуально позувала на камені.

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