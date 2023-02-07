Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Блиснула пишним декольте: Бейонсе двічі переодягалася на церемонії "Греммі"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
66
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Блиснула пишним декольте: Бейонсе двічі переодягалася на церемонії "Греммі"

Бейонсе та Джей-Зі / Фото: Getty Images

Бейонсе змінила на церемонії "Греммі" аж два вбрання. Одним із них була сукня від бренду Schiaparelli.

Якщо на сцену за своєю 32-ю статуеткою "Греммі" співачка вийшла у сукні-бюстьє зі срібною спідницею та атласним корсетом зшитим на замовлення брендом Gucci, то в залі її бачили також у чорному оксамитовому вбранні від Schiaparelli.

Бейонсе / © Associated Press
Бейонсе / Фото: Associated Press

Сукня акцентувала увагу на пишному декольте Бейонсе і була без бретельок. Вбрання силуету "русалка" Бейонсе доповнила високими оксамитовими рукавичками. А також зробила вечірній макіяж та одягла сережки-висячки.

Поруч із нею був зображений її чоловік Джей-Зі, він був у класичному костюмі, білій сорочці та оксамитовій краватці-метелику. Він обіймав кохану за талію, поки вони позували перед фотографами.

Бейонсе та Джей-Зі / © Getty Images
Бейонсе та Джей-Зі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
66
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація