Блиснула пишними формами: Кайлі Дженнер влаштувала пікантний фотосет у басейні

У своєму блогу в Instagram Кайлі опублікувала кілька пікантних кадрів, які зняла у басейні. Мати двох дітей одягла рожевий мікробікіні, який акцентував увагу на її видатних формах і сексуально позувала у воді.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Свої фоловерам Дженнер показала великим кадром свої стегна, п'яту точку та пишні груди. Дівчина була практично без макіяжу, лише трохи підкреслила пухкі губи рожевим блиском і одягла золоті сережки.

Знімки вийшли досить пікантними, а Кайлі похизувалася ідеальною фігурою після народження двох дітей.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі не вперше показує такі відверті знімки у своєму блогу. Під час відпочинку на островах Теркс та Кайкос Дженнер влаштувала собі імпровізовану фотосесію та зняла, як засмагала на шезлонгу біля басейну у бікіні.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

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