Блиснула пишними грудьми: американська співачка вийшла на червону доріжку без бюстгальтера

Американська співачка Лорен Хурегі, яка стала відомою, як учасниця популярного гурту Fifth Harmony, відвідала Венеційський кінофестиваль.

Лорен Хурегі / Фото: Associated Press

Для червоної доріжки зірка обрала смілий образ. Вона з'явилася перед фотографами у білій прозорій сукні з блискітками, американською проймою та рюшами, під якою на ній були лише білі труси.

Лорен Хурегі / Фото: Associated Press

Лорен без комплексів демонструвала на камери свої груди.

Лорен Хурегі / Фото: Associated Press

Аутфіт Хурегі доповнила хвилястим укладанням, макіяжем із акцентом на очах та діамантовими сережками.

Пропонуємо пригадати пісні гурту Fifth Harmony, у якому виступає Лорен.

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