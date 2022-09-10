Блиснула пишними грудьми: американська співачка вийшла на червону доріжку без бюстгальтера

26-річна Лорен Хурегі з'явилася на кінофестивалі у відвертому аутфіті.
Американська співачка Лорен Хурегі, яка стала відомою, як учасниця популярного гурту Fifth Harmony, відвідала Венеційський кінофестиваль.
Для червоної доріжки зірка обрала смілий образ. Вона з'явилася перед фотографами у білій прозорій сукні з блискітками, американською проймою та рюшами, під якою на ній були лише білі труси.
Лорен без комплексів демонструвала на камери свої груди.
Аутфіт Хурегі доповнила хвилястим укладанням, макіяжем із акцентом на очах та діамантовими сережками.
Пропонуємо пригадати пісні гурту Fifth Harmony, у якому виступає Лорен.
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