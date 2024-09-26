Блиснула пласким животом: Нікола Пельтц із чоловіком Брукліном приїхала на шоу Balmain

Нікола Пельтц та її чоловік Бруклін Бекхем сходили на показ Balmain на Паризькому тижні моди.

Показ нової весняно-літньої колекції Balmain 2025 відбувся у Палаці Шайо. 29-річна Нікола блиснула пресом у обтислому чорному топі, який одягла у поєднанні з чорними вкороченими штанями-кльош, взуттям на платформі та мініатюрною шкіряною сумкою в руках.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Пельтц зробила виразний макіяж очей з блискучими тінями та рум'янами підкреслила вилиці. Вечірній аутфіт Нікола доповнила сережками-висячками та однією додатковою сережкою у вусі, а на зап'ясті дівчина мала браслет з дрібного дорогоцінного каміння.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Бруклін був у чорній сорочці Balmain та класичних чорних штанях, а взув білі шкіряні кеди. Пара позувала перед фотокамерами.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Днем раніше Нікола з'явилася у Парижі у білому комбінезоні з прозорими деталями та білою сумкою Courrèges. Пару заскочили дорогою на показ Courrèges в межах Тижня моди в Парижі.

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Нагадаємо, 27 вересня, вже завтра, свою нову весняно-літню колекцію 2025 року представить Вікторія Бекхем. Очевидно, що Бруклін та Нікола приїдуть підтримати Вікторію.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

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