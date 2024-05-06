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Блиснула сексуальним бюстом: Елізабет Герлі у леопардовому бікіні насолоджується відпочинком на Мальдівах

Блиснула сексуальним бюстом: Елізабет Герлі у леопардовому бікіні насолоджується відпочинком на Мальдівах

Блиснула сексуальним бюстом: Елізабет Герлі у леопардовому бікіні насолоджується відпочинком на Мальдівах

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Британська акторка у спокусливому пляжному луку поснідала у басейні.

Елізабет Герлі показала в Instagram, як вона проводить свою відпустку на Мальдівах.

Акторка влаштувала собі сніданок у басейні. Вона ласувала смачними та екзотичними наїдками із плавального підносу.

Герлі мала стрункий та ефектний вигляд у леопардовому бікіні із золотистими ланцюжками від власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Зірка похизувалася пишним і сексуальним декольте.

Волосся вона зібрала ззаду, прикрасивши його червоною квіткою, і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Елізабет Герлі несподівано прокоментувала "інтимний зв'язок" із принцом Гаррі.

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