Блиснула сексуальним бюстом: Елізабет Герлі у леопардовому бікіні насолоджується відпочинком на Мальдівах

Британська акторка у спокусливому пляжному луку поснідала у басейні.
Елізабет Герлі показала в Instagram, як вона проводить свою відпустку на Мальдівах.
Акторка влаштувала собі сніданок у басейні. Вона ласувала смачними та екзотичними наїдками із плавального підносу.
Герлі мала стрункий та ефектний вигляд у леопардовому бікіні із золотистими ланцюжками від власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Зірка похизувалася пишним і сексуальним декольте.
Волосся вона зібрала ззаду, прикрасивши його червоною квіткою, і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Елізабет Герлі несподівано прокоментувала "інтимний зв'язок" із принцом Гаррі.
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