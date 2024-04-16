Блиснула сексуальними грудьми: американська баскетболістка без бюстгальтера прийшла на драфт

Американська баскетболістка Енджел Різ продемонструвала спокусливий аутфіт під час драфту WNBA 2024, який відбувся у Бруклінській академії музики у Нью-Йорку.

Енджел Різ / Фото: Associated Press

Дівчина з'явилася у срібно-чорній сукні міді з глибоким декольте, оголеною спиною і каптуром на голові від бренду Bronx & Banco. Під вбранням не було бюстгальтера, тож Різ виблискувала перед присутніми сексуальними грудьми.

Енджел Різ / Фото: Getty Images

Образ спортсменка доповнила босоніжками кольору металік на шпильках і срібним клатчем-футляром. Енджел розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями та манікюр із декором. На руках у неї були браслети.

Енджел Різ / Фото: Associated Press

Читайте також: