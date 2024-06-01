Блиснула сексуальними грудьми: американська зірка реаліті у сукні з відвертим декольте вийшла у світ

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Для свого виходу вона обрала чорну довгу сукню на тонких бретельках і з відвертою фігурною зоною декольте, крізь яку вона виблискувала пишними і сексуальними грудьми.

Емма Ернан / Фото: Associated Press

Вбрання Ернан доповнила чорними лакованими босоніжками на високій платформі і підборах, а також чорною стьобаною сумкою на срібному масивному ланцюжку.

Емма зробила хвилясте укладання, макіяж із пишними віями, французький манікюр і діамантові прикраси: сережки, намисто і каблучки.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан у червоноиу бікіні із зав'язками похизувалася пласким животом.

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