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Блиснула сідницями: іспанська акторка одягла сміливе вбрання на червону доріжку

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Блиснула сідницями: іспанська акторка одягла сміливе вбрання на червону доріжку

Мілена Сміт / Getty Images

Вона відвідала 36-ту церемонію вручення нагород Goya Awards у Мадриді.

25-річна акторка Мілена Сміт любить екстравагантні речі і часто на світських заходах та червоних доріжках вибирає саме луки, які справляють особливе враження. Так учора, 16 грудня, зірка вкотре епатувала образом, одягнувши бордову сукню від стокгольмського бренду Acne Studios.

Мілена Сміт / © Getty Images
Мілена Сміт / Getty Images

Вбрання обтискало фігуру дівчини, а ззаду було прозорим. Доповнювали сукню відповідні гольфи на шнурівці, босоніжки із зав'язками та гарний макіяж.

Мілена Сміт / © Getty Images
Мілена Сміт / Getty Images

Нагадаємо, що Мілена зіграла цього року разом із Пенелопою Крус у новій картині "Паралельні матері", яка була відзначена багатьма нагородами.

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