Блиснула сосками: Аманда Голден одягла на роботу трикотажний топ без білизни

52-річна знаменитість була заскочена фотографами в Лондоні, коли виходила зі студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast. Цього разу на роботу Аманда вирішила одягнути тонку трикотажну білу кофту з золотими ґудзиками і не одягати під неї бюстгальтер. Вийшло так, що соски просвічувалися крізь тонку тканину кофти, до якої Голден підібрала твідову спідницю міді з торочкою, пальто кольору кемел, сумку в тон і замшеві бежеві човники.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Волосся зірка розпустила, одягла окуляри в черепаховій оправі, а на шиї у неї красувалася підвіска на золотому ланцюжку від Van Cleef & Arpels. Прикраси цього французького бренду любить носити королева Камілла. Такий самий браслет у Голден був на зап'ясті, а ще знаменитий браслет-цвях від Cartier і ще один золотий браслет від цього бренду. І також зірка зробила манікюр яскравого кольору.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Аманда зі своєю 17-річною дочкою Лексі відвідувала Лондонський тиждень моди. Тоді мати абсолютно затьмарила дочку у пікантній чорній сукні. Дівчата відвідали показ Julien x Gabriela AW23.

Аманда Голден з дочкою Лексі / Фото: Getty Images

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