Блиснула сосками і трусами: донька Демі Мур у відвертому образі з'явилася на шопінгу

31-річна Скаут Вілліс у прозорому вбранні вийшла у світ.

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила середня донька Демі Мур і Брюса Вілліса – Скаут Вілліс. Дівчина зібралася на шопінг у провокаційному образі.

На Скаут був чорний прозорий корсет і чорні мереживні штани. У цьому луку вона блиснула сосками і чорними стрингами. До речі, вона перебуває у чудовій фізичній формі.

Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

Аутфіт Вілліс доповнила рожевим пухнастим кардиганом, червоними босоніжками і жовтою сумочкою зі шкіряними коричневими ручками. Скаут розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами.

Скаут любить носити корсети. На своїй сторінці в Instagram вона продемонструвала кілька цікавих моделей. Дівчина одягла чорний прозорий вкорочений корсет, декорований червоними квітами у формі серця.

Скаут Вілліс/Instagram Скаут Вілліс

Приміряла Скаут помаранчевий корсет із пікантним декольте та романтичний білий корсетний топ із мереживом і перфорацією.

Скаут Вілліс/Instagram Скаут Вілліс

Скаут Вілліс/Instagram Скаут Вілліс

Нагадаємо, Скаут Вілліс у жовтому топі у білизняному стилі, картатому жакеті і чорних штанях відвідала прем'єру фільму "Мій поліцейський" у Лос-Анджелесі.

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