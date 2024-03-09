Блиснула сосками: Зої Кравіц у напівпрозорій сукні з'явилася на вечірці

35-річна акторка без бюстгальтера прийшла на івент.

Зої Кравіц відвідала вечірку Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal на честь фільму "Оппенгеймер". Захід відбувся у приватній резиденції у Лос-Анджелесі.

Акторка постала у відвертому аутфіті. На ній була чорна напівпрозора максісукня на затин із американською пройомою. Оскільки Зої вирішила не одягати бюстгальтер, вона виблискувала перед присутніми своїми сосками.

Зірка також продемонструвала тендітні плечі і татуювання на руках.

Зої Кравіц / Фото: Getty Images

Кравіц вбрання скомбінувала з чорними замшевими туфлями. Вона зібрала волосся у гладкий пучок і зробила ніжний макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були елегантні діамантові сережки, а руки вона залишила без прикрас.

Нагадаємо, Зої Кравіц в асемитричному міні з оголеним плечем прийшла на фешншоу Saint Laurent у Парижі.

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