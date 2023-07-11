Блиснула сосками: Зої Салдана знову вийшла в світ без бюстгальтера

Що б акторка не одягла, вона у всьому має чудовий вигляд.

Зої Салдана відвідала фотосесію для Paramount+ Special Ops: Lioness в IET London: Savoy Place у Лондоні.

Там вона продемонструвала ефектний аутфіт. На акторці була асиметрична фіолетова напівпрозора сукня з драпуванням і на тонких бретельках. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож Зої блиснула на камери сосками.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Лук Салдана доповнила чорними трусами, колготами в сітку і світло-сірими високими чоботами з відкритими носками.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Зірка розпустила волосся, зробила макіяж із фіолетовими тінями, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а руки – безліччю каблучок і завершила образ білим манікюром та чорним педикюром.

Нагадаємо, без бюстагльтера Зої Салдана з'являлася і на показі Fendi, який відбувся у межах Паризького тижня моди. Вона була одягнена у рожеву сукню міді з американською проймою.

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