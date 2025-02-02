Блиснула спокусливим бюстом: Сіара у прозорій сукні прийшла на препаті "Греммі"

39-річна артистка у пікантному образі total black позувала перед фотографами.
Сіара побувала препаті, організованій напередодні 67-ої щорічної церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.
Артистка обрала для своєї появи пікантний лук. На ній була чорна прозора сукня з органзи з імітованим поясом із каміння та чорне боді під ним із декольте у формі серця, що підкреслило її спокусливий бюст. Зверху Сіара одягла прозорий плащ зі шлейфом, який був прикрашений камінням.
Вбрання артистка доповнила чорними гостроносими туфлями. Вона зробила низький пучок, макіяж із блискучими тінями і нюдовий довгий манікюр. У вухах у Сіари були діамантові сережки-цвяшки, а на пальці каблучка з великим діамантом.
Нагадаємо, Сіара потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку в офісному луку. На зірці була біла сорочка з V-подібним вирізом і сірий костюм у смужку від лос-анджелеського бренду Helsa.
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