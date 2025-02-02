Блиснула спокусливим бюстом: Сіара у прозорій сукні прийшла на препаті "Греммі"

Сіара побувала препаті, організованій напередодні 67-ої щорічної церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

Артистка обрала для своєї появи пікантний лук. На ній була чорна прозора сукня з органзи з імітованим поясом із каміння та чорне боді під ним із декольте у формі серця, що підкреслило її спокусливий бюст. Зверху Сіара одягла прозорий плащ зі шлейфом, який був прикрашений камінням.

Сіара / Фото: Getty Images

Вбрання артистка доповнила чорними гостроносими туфлями. Вона зробила низький пучок, макіяж із блискучими тінями і нюдовий довгий манікюр. У вухах у Сіари були діамантові сережки-цвяшки, а на пальці каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, Сіара потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку в офісному луку. На зірці була біла сорочка з V-подібним вирізом і сірий костюм у смужку від лос-анджелеського бренду Helsa.

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