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Блиснула спокусливим декольте: Елізабет Герлі на світському заході

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Блиснула спокусливим декольте: Елізабет Герлі на світському заході

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

57-річна красуня має просто чудовий вигляд.

Актриса та модель прилетіла до Берліна, де взяла участь у світському заході, що відбувся вчора, 23 червня.

Вихід вийшов дуже яскравим. Червона сукня, розшита бісером сиділа на стрункій фігурі Герлі ідеально, вбрання було доповнене золотистими босоніжками на невеликій платформі та золотим кладом.

Елізабет Герлі / © Getty Images
Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Але окрасою образу стало, звичайно, розкішне декольте актриси, яке вона нам не втомлюється демонструвати, щоразу підбираючи відповідні вбрання.

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