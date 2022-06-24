Блиснула спокусливим декольте: Елізабет Герлі на світському заході

57-річна красуня має просто чудовий вигляд.
Актриса та модель прилетіла до Берліна, де взяла участь у світському заході, що відбувся вчора, 23 червня.
Вихід вийшов дуже яскравим. Червона сукня, розшита бісером сиділа на стрункій фігурі Герлі ідеально, вбрання було доповнене золотистими босоніжками на невеликій платформі та золотим кладом.
Але окрасою образу стало, звичайно, розкішне декольте актриси, яке вона нам не втомлюється демонструвати, щоразу підбираючи відповідні вбрання.
Читайте також:
- У сукні з пікантним декольте: Елізабет Герлі сходила на вечірку разом із сином
- Як завжди, красуня: Ліз Герлі у білому бікіні грайливо позувала біля басейну.
- Сумує за відпусткою: Елізабет Герлі у бікіні продемонструвала струнку фігуру та сексуальне декольте