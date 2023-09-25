Блиснула стрункими ногами в мінішортах: стильну Алессандру Амбросіо заскочили в Мілані

42-річна манекенниця була заскочена дорогою на показ Womenswear Spring/Summer 2024. Одягнена Амбросіо була в чорний мереживний бюстгальтер, поверх нього була бежева смугаста сорочка, а також короткі мінішорти. Поверх вбрання на моделі була коричнева об'ємна шкіряна куртка з поясом.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Лук свій Алессандра доповнила лакованими туфлями-човниками на високих підборах, а в руках несла невеликий білий плетений клатч. Волосся манекенниця зібрала в низький недбалий пучок, одягла сонцезахисні окуляри та золоті сережки-кільця. І впевнено продефілювала перед папараці.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Амбросіо у вбранні із капроновою вставкою і червоною квіткою позувала на іншому світському заході в Мілані.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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