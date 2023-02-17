Блиснула трусами: Енн Гетевей вийшла на доріжку в прозорій сукні

73-й фестиваль відкривав фільм "Вона прийшла до мене", в якому Енн зіграла одну з головних ролей.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

На доріжку 40-річна зірка вийшла у досить пікантній нюдовій сукні з чорними плетеними бантами зі шкіри з кутюрної колекції Valentino весна-літо 2023. Лук Енн доповнила високими шкіряними рукавичками та гостроносими човниками на підборах.

Поділ сукні був прозорим і під ним виднілася спідня білизна тілесного кольору. Втім, для червоних доріжок це зовсім не здивування. Енн зробила високу зачіску, макіяж та підкреслила пухкі губи помадою, а також одягла сережки з камінням.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Вчора також знаменитість відвідала фолокол фільму і позувала перед камерами у трикотажній сукні з капюшоном та цікавим поясом.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

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