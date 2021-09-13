Блиснула трусами: Гейлі Бібер в прозорій сукні вийшла на сцену церемонії MTV

24-річна модель Гейлі Бібер для церемонії MTV Video Music Awards обрала досить пікантну сукню.

Модель вийшла на сцену, щоб представити свою подругу і кантрі-співачку Кейсі Масгрейвс. На Гейлі була блідо-рожева сукня з високим коміром, довгими рукавами і білими вставками на грудях, і крізь вбрання просвічувалися труси.

Гейлі Бібер / Associated Press

Волосся Гейлі заколола шпилькою, зробила ніжний манікюр в колір вбрання і макіяж в рожевих відтінках з блискучими тінями на повіках.

Гейлі Бібер / Associated Press

Втім, образ Бібер занадто пікантним не назвеш. Затьмарила всіх на цій церемонії 35-річна акторка Меган Фокс. Зірка викликала фурор на червоній доріжці, з'явившись на ній в абсолютно прозорій сукні від Mugler і пісочно-золотистих босоніжках на підборах.

Меган Фокс / Associated Press

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