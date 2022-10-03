Блиснула трусами і струснула кучерями: гарна і зухвала Енді Макдавелл на подіумі в Парижі

Актриса, яка нещодавно буквально скасувала фарбу для волосся для сивих жінок і стала флагманом нового тренду, продовжує шанувальників.

Цієї неділі, 2 жовтня, 64-річна Енді Макдавелл вийшла на подіум показу L'Oreal Весна/Літо 2023 у Парижі.

Своїм виходом зірка викликала фурор. Особливо яскравий вигляд мала кучерява зачіска.

Енді Макдавелл, яка, сидячи в локдауні після початку пандемії, змогла переосмислити свій погляд на власну красу та вік, з'являється тепер на публіці у новому образі. Останнім часом Енді не фарбує своє розкішне срібне від сивини волосся і має при цьому приголомшливий вигляд. "Сивина зробила мене щасливішою", — зізнається Макдавелл.

Фото: Associated Press

Своїм прикладом актриса надихнула багатьох жінок відмовитися від фарби для волосся та прийняти природні вікові зміни.

На подіумі актриса продемонструвала ефектну сукню з асиметричною проймою, розшиту рожевими та білими паєтками та пір'ям.

Сукня мала дуже високий розріз і при ходьбі оголювала стегна актриси так високо, що було видно нижню білизну.

Фото: Associated Press

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