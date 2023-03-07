Блиснула трусами: зірка фільму жахів "Крик VI" прийшла на прем'єру у "голій" сукні

На прем'єрі культового горору було багато зіркових красунь, тож 22-річна Девін Некода вирішила привернути увагу відвертим вбранням.

У Нью-Йорку відбулася прем'єра шостої частини культової горор-франшизи "Крик". Захід відвідала Девін Некода, яка зіграла у фільмі.

На червоній доріжці зірка з'явилася у провокаційному аутфіті від бренду Monse. На ній була чорна "гола" сукня на бретельках, яка складалася із бюстгальтера і смужок, які імітували корсет, а також пишної короткої спідниці у велику сітку.

Девін Некода / Фото: Associated Press

Образ Девін доповнила чорними капроновими колготами, з-під яких просвічувалися чорні труси, і чорними туфлями-човниками.

Девін Некода / Фото: Associated Press

Акторка зробила гладкий пучок і вечірній макіяж, підкресливши очі чорним олівцем. У вухах у неї були масивні діамантові сережки, на шиї – чорний чокер із великим каменем, а на пальці – каблучка з перлиною.

Девін Некода / Фото: Associated Press

Про фільм:

У центрі сюжету - четверо героїв, яким вдалося вижити після моторошного полювання маніяка в масці. Вони покидають криваве містечко Вудсборо і розпочинають нове життя у Нью-Йорку. Та на них знову починає полювання вбивця у масці привида. Чи вдасться їм врятуватися?

На українські екрани "Крик VI" вийде 9 березня.

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