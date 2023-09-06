Блиснула великими грудьми: британська телезірка без бюстгальтера прийшла на вечірку

Глоя Феррі опублікувала в Instagram знімки з вечірки, яку вона відвідала днями. Для паті жінка обрала відвертий аутфіт.

Телезірка одягла білу мереживну прозору сукню міді без бретельок, яка чудово облягала її сексуальну фігуру. Під вбрання Феррі одягла лише білі мереживні труси. Сукню зірка скомбінувала із замшевими бежевими чоботами на підборах.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Оскільки бюстгальтер на Глої був відсутній, вона виблискувала своїм великим і спокусливим бюстом, яким просто неможливо було оминути увагою.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще телезірка і її подруга продемонструвала сексуальні сідниці. А Феррі показала і своє татуювання на стегні.

Глоя Феррі з подругою / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі приміряла чорну прозору мінісукню зі шнурівками, відвертою зоною декольте і оголеним животом.

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