Блиснула животом: Дженніфер Лопес вийшла на сцену в гламурній сукні з прозорою спідницею

Співачка мала на заході надзвичайний вигляд, оскільки з'явилася в оригінальній сукні, яка ніби складалася з топа-водолазки чорного кольору та довгої спідниці зі шлейфом.

Однак насправді вони були поєднані між собою тонкою напівпрозорою тканиною, яка також демонструвала живіт зірки.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Це було вбрання від бренду Stephane Rolland з колекції осінь-зима 2024. Головною його прикрасою стала спідниця, оскільки вона була напівпрозорою, розшита лелітками та з об'ємними складками на стегнах.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Образ артистка доповнила зачіскою з довгим волоссям, яскравим макіяжем та декількома прикрасами. У цьому образі вона вручила нагороду співачці Шакірі, яка мала не менш ефектний вигляд, адже обрала для церемонії напівпрозору сукню від ETRO.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що бренд Stephane Rolland дуже популярний серед знаменитостей, а одними з затребуваныших його суконь є ті, в яких є прозорі вставки або вирізи. Наприклад, чорну сукню з оголеним стегном одягла на прем'єру фільму сестра актора Педро Паскаля і затьмарила тоді свого знаменитого брата.

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