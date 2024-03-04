Блиснула животом і пікантно оголила стегна: Нікола Пельтц із чоловіком на показі Mugler

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем приїхали до Парижа не лише для того, щоб відвідати показ мами Брукліна – Вікторії Бекхем.

І хоча на нього пара, звичайно ж, заїхала і Нікола продемонструвала дуже пікантний образ у червоній сукні та колготах у сітку, це було не єдине шоу, яке пара відвідала.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Вихідними Бруклін та його дружина відзначилися на показі жіночого одягу Mugler сезону осінь-зима 2024-2025 у рамках Паризького тижня моди.

Нікола продемонструвала підтягнутий прес у вкороченому піджаку, який вона одягла поверх бюстгальтера і була у широких чорних штанах із глибокими розрізами з боків. 29-річна дівчина зробила насичений макіяж, волосся зачесала назад, на шиї у неї виблискував тонкий золотий ланцюжок, а нігті були нафарбовані темно-коричневим лаком.

Її чоловік Бруклін теж був у чорному костюмі, який одягнув на голе тіло, і в грубих потертих черевиках.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Цього ж дня пару заскочили в Парижі дорогою до сімейного обіду. Нікола була в чорній шкіряній куртці та синіх джинсах-кльош, що ідеально сиділи на її фігурі.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

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