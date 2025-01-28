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Блиснула животом: Кайлі Дженнер з'явилася серед гостей шоу Chanel у Парижі

Блиснула животом: Кайлі Дженнер з'явилася серед гостей шоу Chanel у Парижі

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Телезірка та засновниця косметичної імперії Kylie Cosmetics потрапила під приціл фотографів у Парижі.

27-річна Кайлі Дженнер відвідала Тиждень моди та з'явилася на шоу бренду Chanel, який презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025.

Відома красуня одягла вбрання з нової колекції — короткий жакет і мініспідницю молочного відтінку з твідової тканини. Носила вона їх у поєднанні з багатьма прикрасами, а також чорними туфлями на підборах і невеликою квадратною сумкою. На очах у Кайлі були стильні окуляри, а також вона зробила укладання з об'ємними кучерями.

Кайлі Дженнер / © Associated Press
Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Тижні моди, особливо в Парижі, в останні кілька років американка не пропускає. Вона часто відвідує шоу найвідоміших брендів й вибирає ефектні вбрання та прикраси. Наприклад, 2023-го і 2024 року вона також відвідувала демонстрацію колекцій бренду Schiaparelli. Тоді вона одягла вбрання з декольте і вуаль на обличчя. Ну і, звичайно ж, не можна не згадати її вбрання з величезною головою лева. Нижче пропонуємо згадати її образи детальніше та роздивитись фото.

Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images
Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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