Блиснула животом: Кендалл Дженнер знову одягла білу майку без білизни

26-річну модель Кендал Дженнер знову сфотографували під час прогулянки Лос-Анджелесом.

Зірка прямувала на обід з другом і була одягнена в укорочений білий топ з принтом, який, схоже, знову одягла без бюстгальтера та джинси-кльош. Поверх топу у моделі був теплий кольоровий кардиган, а взута дівчина була у зручне замшеве взуття на тонкій підошві.

Кендал Дженнер / Getty Images

Кендал приїхала на своєму Porsche на ланч з другом Фаєм Хадра. А свій повсякденний лук зірка доповнила маленькими золотими сережками. На ній були коричневі сонцезахисні окуляри і маленька сумка на плечі.

Минулого тижня Кендал теж потрапляла перед камери папараці в білій майці без білизни. Того дня модель виходила зі свого Ferrari.

Кендал Дженнер / Getty Images

У білих майках модель часто з'являється на публіці, це один із її улюблених елементів у повсякденному гардеробі.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Іноді в білих майках Кендал виходить і на подіум. Так було на шоу Alexander Wang.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Також модель фотографували днями дорогою на тренування.

Кендал Дженнер / Getty Images

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