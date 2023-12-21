Блиснула животом у червоній куртці: Емілі Ратаковскі на прогулянці з собакою

Модель Емілі Ратаковскі знову потрапила під приціл фотографів під час прогулянки.
32-річна модель, як звичайно, вийшла на прогулянку зі своїм собакою Коломбо і була помічена папараці у Вест-Віллідж.
Ратаковскі була в чорному короткому топі та червоній короткій куртці, яку розстебнула, а також одягла чорні штани, трохи розкльошені донизу і взула чорні кросівки.
Зірка розпустила волосся і одягла чорні сонцезахисні окуляри, у неї у вухах були сережки-кільця невеликого розміру, а на обличчі легкий денний макіяж.
Емілі часто фотографують на прогулянках, минулого разу, наприклад, зірка постала перед камерами в хутряному пальті та з новою зачіскою.
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