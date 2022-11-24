Блиснула животом у футболці Versace: Кріссі Тейген заскочили папараці

Вагітну зірку сфотографували на вулицях Лос-Анджелеса. Одягнена Тейген була в коротку білу футболку Versace, яка оголювала її великий живіт та чорні лосини. А взута – у шкіряні ляпанці.

Кріссі одягла бейсболку під якою зібрала волосся, а також була у великих сонцезахисних окулярах. А в руках несла кілька букетів квітів.

Модель прямувала на парковку до автомобіля. У цей же день папараці сфотографували зірку разом із чоловіком Джоном Леджендом, коли вони робили покупки до дня подяки у Bristol Farms.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Кріссі не сидить удома і під час вагітності часто потрапляє під приціл папараці. Перший триместр зірка зберігала новину про вагітність у таємниці у зв'язку з тим, що раніше пережила трагічну втрату дитини. Але тепер із задоволенням ділиться фотографіями у своєму Instagram.

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