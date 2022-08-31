Блиснула животом у короткій футболці: вагітна Шаніна Шейк на шопінгу

Австралійська модель Шаніна Шейк вже незабаром стане мамою. Зірку зазнімкували папараці під час шопінгу. Модель вирушила купувати дитячі речі для свого малюка.

Манекенницю сфотографували на виході з модного магазину дитячого одягу Flicka у Лос-Анджелесі у вівторок вдень. 31-річна Шаніна була одягнена у вінтажну баскетбольну футболку LA Lakers, яка оголювала її великий живіт, і поєднала її зі зручними сірими штанами.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Колишня зірка Victoria's Secret доповнила свій образ чорно-білими кросівками Nike та маленькою чорною сумкою. Шейк мала чудовий вигляд з природним макіяжем на обличчі і розпущеним довгим волоссям, яке розвивалося легкими хвилями.

Нагадаємо, раніше Шаніна ділилася знімками зі своєї нової пікантної фотосесії, де з'явилася абсолютно оголеною.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

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