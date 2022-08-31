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Блиснула животом у короткій футболці: вагітна Шаніна Шейк на шопінгу

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Блиснула животом у короткій футболці: вагітна Шаніна Шейк на шопінгу

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Австралійська модель Шаніна Шейк вже незабаром стане мамою. Зірку зазнімкували папараці під час шопінгу. Модель вирушила купувати дитячі речі для свого малюка.

Манекенницю сфотографували на виході з модного магазину дитячого одягу Flicka у Лос-Анджелесі у вівторок вдень. 31-річна Шаніна була одягнена у вінтажну баскетбольну футболку LA Lakers, яка оголювала її великий живіт, і поєднала її зі зручними сірими штанами.

Шаніна Шейк / © Getty Images
Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Колишня зірка Victoria's Secret доповнила свій образ чорно-білими кросівками Nike та маленькою чорною сумкою. Шейк мала чудовий вигляд з природним макіяжем на обличчі і розпущеним довгим волоссям, яке розвивалося легкими хвилями.

Нагадаємо, раніше Шаніна ділилася знімками зі своєї нової пікантної фотосесії, де з'явилася абсолютно оголеною.

Шаніна Шейк / © Getty Images
Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

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