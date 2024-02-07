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Блиснула животом: Зендея одягла сміливий кастомний ансамбль і з'явилася на заході в Мексиці

Блиснула животом: Зендея одягла сміливий кастомний ансамбль і з'явилася на заході в Мексиці

Зендея / Фото: Associated Press

Американська акторка позувала фотографам у створеному на замовлення вбранні.

27-річна Зендея та її колеги з фільму "Дюна" проводять зараз час у Мехіко, просуваючи другу частину цієї картини. 6 лютого зірки відвідали фанзахід, де роздавали автографи та спілкувалася з прихильниками.

Зендея з колегами фільму
Зендея з колегами фільму "Дюна" / Фото: Associated Press

Фотографам вдалося зробити кілька емоційних кадрів із акторкою в момент, коли вона підписувала листівки та плакати шанувальникам.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press
Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Особливу увагу привернуло вбрання, яке Зендея та її стиліст Лоу Роуч обрали для цієї появи на публіці. На дівчині був коричневий кастомний ансамбль від модного дому Bottega Veneta.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з укороченого верху, у якого були довгі широкі рукави та висока горловина. Такий фасон повністю демонстрував її живіт та частково груди. Також на ній була довга спідниця з високим розрізом та шкіряними вставками. Костюм був зроблений із вовняної фланелі.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Доповнила Зендея свій образ прикрасами від ювелірного бренду Bvlgari, амбасадоркою якого є, а також туфлями на підборах, гладкою лаконічною зачіскою та розкішним вечірнім макіяжем. Її колега з фільму Флоренс П'ю була у світлій сукні від Standing Ground з цікавим драпуванням.

Зендея та Флоренс П'ю / © Associated Press
Зендея та Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Зніманн фільму проходила в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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