Блиснула животом: Зендея одягла сміливий кастомний ансамбль і з'явилася на заході в Мексиці

Американська акторка позувала фотографам у створеному на замовлення вбранні.
27-річна Зендея та її колеги з фільму "Дюна" проводять зараз час у Мехіко, просуваючи другу частину цієї картини. 6 лютого зірки відвідали фанзахід, де роздавали автографи та спілкувалася з прихильниками.
Фотографам вдалося зробити кілька емоційних кадрів із акторкою в момент, коли вона підписувала листівки та плакати шанувальникам.
Особливу увагу привернуло вбрання, яке Зендея та її стиліст Лоу Роуч обрали для цієї появи на публіці. На дівчині був коричневий кастомний ансамбль від модного дому Bottega Veneta.
Вбрання складалося з укороченого верху, у якого були довгі широкі рукави та висока горловина. Такий фасон повністю демонстрував її живіт та частково груди. Також на ній була довга спідниця з високим розрізом та шкіряними вставками. Костюм був зроблений із вовняної фланелі.
Доповнила Зендея свій образ прикрасами від ювелірного бренду Bvlgari, амбасадоркою якого є, а також туфлями на підборах, гладкою лаконічною зачіскою та розкішним вечірнім макіяжем. Її колега з фільму Флоренс П'ю була у світлій сукні від Standing Ground з цікавим драпуванням.
Зніманн фільму проходила в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.
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