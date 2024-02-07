Блиснула животом: Зендея одягла сміливий кастомний ансамбль і з'явилася на заході в Мексиці

27-річна Зендея та її колеги з фільму "Дюна" проводять зараз час у Мехіко, просуваючи другу частину цієї картини. 6 лютого зірки відвідали фанзахід, де роздавали автографи та спілкувалася з прихильниками.

Зендея з колегами фільму "Дюна" / Фото: Associated Press

Фотографам вдалося зробити кілька емоційних кадрів із акторкою в момент, коли вона підписувала листівки та плакати шанувальникам.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Особливу увагу привернуло вбрання, яке Зендея та її стиліст Лоу Роуч обрали для цієї появи на публіці. На дівчині був коричневий кастомний ансамбль від модного дому Bottega Veneta.

Зендея / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з укороченого верху, у якого були довгі широкі рукави та висока горловина. Такий фасон повністю демонстрував її живіт та частково груди. Також на ній була довга спідниця з високим розрізом та шкіряними вставками. Костюм був зроблений із вовняної фланелі.

Зендея / Фото: Associated Press

Доповнила Зендея свій образ прикрасами від ювелірного бренду Bvlgari, амбасадоркою якого є, а також туфлями на підборах, гладкою лаконічною зачіскою та розкішним вечірнім макіяжем. Її колега з фільму Флоренс П'ю була у світлій сукні від Standing Ground з цікавим драпуванням.

Зендея та Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Зніманн фільму проходила в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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