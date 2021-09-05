Блиснув сідницями: Вікторія Бекхем опублікувала пікантне фото чоловіка Девіда

Вікторія Бекхем виставила на загальний огляд публіки пікантний знімок свого чоловіка Девіда.

На фото 46-річний футболіст зображений в плавках, які трохи приспущені з одного боку так, що видно частину сідниці Бекхема. Кадр зроблений таким чином, немов спортсмен задрімав на краю басейну, а його дружина Вікторія крадькома сфотографувала чоловіка в такій пікантній позі.

"Весела неділя, ласкаво просимо!", — написала під знімком дизайнерка, додавши, що кадр був зроблений саме нею.

Девід Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

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Подружжя проводить час в Маямі, а погода там цілком відповідає тому, щоб плавати в басейні і ніжиться на сонці. Зараз Девід Бекхем працює в американському футбольному клубі "Інтер Маямі", тому його родина разом з ним проводить там багато часу.

Минулих вихідних Вікторія показувала, як весело вони з сім'єю відпочили в аквапарку.

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