Блогер "Галицька Діва" і онука секретаря РНБО Данілова відвідали презентацію б'юті-засобу від Дженніфер Лопес

У столиці представили сироватку для зволоження і покращення тонусу шкіри від американської попдіви.
У Києві, в beauty hub Manico.Rabbit, відбулася презентація нового бустера від Дженніфер Лопес JLO Beauty для процедур на апараті Hydrafacial.
Б'юті-івент відвідали блогер Андрій Черепущак, якого всі знають як "Галицька діва", онука секретаря РНБО України Олексія Данілова – співачка Маша Данілова, співак Ostrovskyi та інші.
Андрій Черепущак обрав для свого виходу стильний лук. Він скомбінував чорну шкірянку з яскравим бірюзово-жовтим світшотом.
Маша Данілова з'явилася у в'язаному светрі графітового кольору з трендовими дірками і в джинсах.
Ostrovskyi був одягнений у чорну футболку, в якій похизувався татуюваннями на руках і шиї.
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