Блогер Беспалов поставив під сумнів образ скандальної учасниці Анни Мишак на "Холостяку": на дівчину знайшли компромат

Анна Мишак

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Блогер Богдан Беспалов висловив претензії до творців «Холостяка-15» через те, як на проєкті представили 32-річну Анну Мишак із Києва. Учасниця залишила шоу після третьої церемонії троянд.

У своєму відео Беспалов поставив під сумнів повноту її телевізійного образу і поцікавився, наскільки ретельно команда перевіряє інформацію про учасниць.

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«Виникає питання до продюсерів та редакторів проєкту: наскільки глибоко вони занурюються в життя дівчат і чи перевіряють взагалі будь-яку інформацію про них?» — заявив він.

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У відео Беспалов зачитав повідомлення від своїх «кошенят», у якому йдеться про скандальну учасницю проєкту: «Вона — Анна Мишак на шоу, а в житті вона насправді Анна Савич. В інтернеті купа її фоток та відео „полуничного“ характеру. Вона з „полуничної“ індустрії та інших місць».

Блогер розкритикував подання історії цієї дівчини на шоу.

«І який це має вигляд з боку? Тобто, ми для соціуму показуємо, яка неймовірна жінка: вона втратила чоловіка, але продовжила будувати своє життя. Вона не здалася, вона не зламалася, вона залучена до ЗСУ, вона впевнено крокує по життю і робить свою справу. А потім ти відкриваєш картинки в Google під іншим прізвищем і дізнаєшся, що там зовсім не та „дронарня“, — заявив Беспалов.

Блогер також дорікнув творцям реаліті використанням чутливих тем для побудови історій героїнь. Це його оцінка: підтверджених доказів, які спростовували б відомості про професію Анни або загибель її чоловіка, у наведених висловлюваннях немає.

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На офіційному сайті проєкту Мишак представлена як інженерка дронарні. В її анкеті зазначено, що вона була одружена дев’ять років, а в липні 2022-го разом із чоловіком виїхала з окупованого Бердянська. Після цього він добровільно пішов на фронт і, за інформацією СТБ, загинув під час виконання бойового завдання, працюючи військовим медиком.

Нагадаємо, під час шоу Марія Захватова заявила про погрози з боку Анни. Мишак назвала свої слова проявом емоцій і відмовилася вибачатися. На церемонії троянд В’ячеслав Кравцов наголосив, що не приймає погроз на адресу інших учасниць, і попрощався з нею.

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