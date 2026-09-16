Блогери на кіноподії: Ніколас Карма у куртці кольору металік, Анетта Барсівна – у футболці з акулою

Анетта Барсівна і Ніколас Карма / © Аліна Онопа, ТСН.ua

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Відомий український блогер Ніколас Карма зустрів свою колегу з блогерества Анетту Барсівну на прем’єрі українського фільму «Родичі», яка відбулася у столичному кінотеатрі «Жовтень». Ніколас поцікавився в Анетти, скільки коштує лук, у якому вона з’явилася на заході.

Анетта Барсівна і Ніколас Карма / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Барсівна була одягнена у білу футболку оверсайз з червоним написом Jaws і великим зображенням акули з однойменного культового фільму. Її вона поєднала з широкими синіми джинсами-балонами з підкоченими штанинами і масивними кросівками.

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Анетта Барсівна і Ніколас Карма / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсівна і Ніколас Карма / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Кучеряве волосся блогерка зібрала у високий хвіст, а в макіяжі зробила ставку на природність. Аутфіт Анетта доповнила бірюзовим манікюром і червоною ниткою на зап’ясті.

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Анетта Барсівна і Ніколас Карма / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Анетта Барсівна і Ніколас Карма / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Сам Ніколас мав футуристичний вигляд. На ньому була біла футболка і куртка-анорак Nike кольору металік з принтом і білими шнурками-зав’язками. Верх він скомбінував із широкими чорними штанями з контрастними білими швами та чорно-білими кедами Vans. Лук Карма завершив окулярами-авіаторами з тонованими лінзами.

Нагадаємо, фільм «Родичі» у національний прокат виходить 17 вересня.

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