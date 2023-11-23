Білявка з червоною помадою: супермодель Клаудія Шиффер показала, який вигляд мала 31 рік тому

Зірка 90-х показала цікавий архівний знімок.
53-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер у своєму Instagram показала кадр з випуску Vanity Fair 1992 року авторства відомого фотографа Гельмута Ньютона. Вона зображена в образі ефектної білявки з кучерями, з синіми тінями та червоною помадою. На моделі обтисла сукня винного відтінку з декольте, що підкреслює її бюст.
"Неймовірно бачити роботи мого покійного друга та неймовірного фешн-фотографа Гельмута Ньютона на новій виставці в А-Корунньї, Іспанія. Виставка до 1 травня 2024 року", — написала під фото Клаудія.
Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер вийшла на подіум показу Versace у Мілані. Вона продемонструвала на подіумі м'ятно-зелену "металеву" сукню-комбінацію з мереживними вставками на грудях та талії, а також трендовим ромбоподібним принтом.
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