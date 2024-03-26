Блондинка з пишним бюстом: Софія Вергара показала архівні знімки

51-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара вирішила опублікувати у своєму Instagram архівні знімки.

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

На них актриса позує в красивому білому бікіні зі вставками із блискучого каміння, яке ефектно підкреслює її пишний бюст. Її волосся розпущене і трохи мокре, ніби вона щойно вийшла з води. Коли були зроблені ці фотографії, зірка не сказала, але, як можна помітити, вона раніше трохи освітлювала волосся.

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

Нагадаємо, Софія Вергара виконала головну роль у серіалі "Гризельда", вона зіграла колумбійську наркобаронесу Грізельду Бланко, яка була кримінальним авторитетом у США у 70-80-х роках. У своєму блогу актриса показала, як їй накладали грим для цієї ролі.

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