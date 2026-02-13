ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
272
1 хв

Блондинка в бікіні: Гайді Клум показала, який вигляд її мама мала в молодості

Супермодель привітала свою маму з днем народження.

Юлія Кудринська
Гайді Клум із мамою Ерною

Гайді Клум із мамою Ерною / © Instagram Гайді Клум

11 лютого Ерні Клум — мамі 52-річної німецької супермоделі та судді шоу America’s Got Talent Гайді Клум — виповнилося 82 роки. На честь цього донька вирішила опублікувати у своєму Instagram ретрофото з нею.

Ерна Клум / © Instagram Гайді Клум

Ерна Клум / © Instagram Гайді Клум

Ерна зображена під час відпочинку, на квітчастому шезлонгу. Вона одягнена в строкате бікіні. «З днем народження, мамо. Я тебе дуже люблю», — написала Гайді під фото.

Про жінку відомо небагато, адже вона не веде публічний спосіб життя. Вона виросла в Німеччині, працювала перукарем. З Гайді в неї близькі й теплі стосунки, адже від самого дитинства й юності вона підтримувала доньку та завжди супроводжувала на кастингах на початку її кар’єри. В інтерв’ю супермодель розповідала, що мама навчала її доглядати за собою, дбати про тіло й стиль. Ерна навчила Гайді бути незалежною й впевненою в собі.

Гайді Клум із мамою Ерною / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із мамою Ерною / © Instagram Гайді Клум

Нагадаємо, 2024-го Ерна Клум разом із донькою Гайді та онукою Лені — теж моделлю — знялася для реклами бренду спідньої білизни. Вони стали зірками промокампанії Intimissimi.

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

272
