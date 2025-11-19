Блиск, креатив, пір'я і крила: найнезвичайніші костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2025"

Конкурс "Міс Всесвіт 2025" / © Associated Press
У Таїланді стартував 74-й міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт» і в межах цього грандіозного заходу учасниці презентували на сцені розкішні національні костюми. Вбрання мало розповісти світові про країну, з якої прибула на конкурс кожна дівчина, а також продемонструвати її культуру, звичаї та особливості.
Тож пропонуємо поглянути на незвичайні костюми, які продемонстрували конкурсантки на конкурсі цього року.
Міс Україна Софія Ткачук
Міс Україна / © Getty Images
Міс Болівія Йессіка Хаузерманн
Міс Болівія / © Getty Images
Міс Чилі Марія Ігнасія Молл
Міс Чилі / © Getty Images
Міс Universe Latina Ямілекс Ернандес
Міс Universe Latina / © Getty Images
Міс Бонейр Ніколь Пейлікер Віссер
Міс Бонейр / © Getty Images
Міс Ямайка Габріель Генрі
Міс Ямайка / © Getty Images
Міс Колумбія Ванесса Пулгарін
Міс Колумбія / © Associated Press
Міс Швеція Даніелла Лундквіст
Міс Швеція / © Associated Press
Міс Італія Луцилла Норі
Міс Італія / © Associated Press
Міс Нікарагуа Іца Кастільйо
Міс Нікарагуа / © Associated Press
Міс Куба Ліна Луасес
Міс Куба / © Associated Press
Міс Греція Мері Хаципавлу
Міс Греція / © Associated Press
Міс Коста-Рика Махіла Рот
Міс Коста-Рика / © Associated Press
Міс Камбоджа Неарісочеата Тай
Міс Камбоджа / © Associated Press
Міс Індонезія Санлі Лю
Міс Індонезія / © Associated Press
Міс Єгипет Сабріна Магед
Міс Єгипет / © Associated Press
Міс Аргентина Алдана Массет
Міс Аргентина / © Associated Press
Міс Венесуела Стефані Абасалі
Міс Венесуела / © Associated Press
Міс Шрі-Ланка Ліхаша Вайт
Міс Шрі-Ланка / © Associated Press
Міс Панама Мірна Кабалліні
Міс Панама / © Associated Press
Міс Філіппіни Ахтіса Манало
Міс Філіппіни / © Associated Press
Міс Перу Карла Бачігалупо
Міс Перу / © Associated Press
Міс Гаїті Мелісса Сапіні
Міс Гаїті / © Associated Press
Міс Індія Маніка Вішвакарма
Міс Індія / © Associated Press
Міс США Одрі Екерт
Міс США / © Associated Press
Міс Пуерто-Рико Зашели Алісея
Міс Пуерто-Рико / © Associated Press
Міс Руанда Соланж Кейта
Міс Руанда / © Associated Press
Міс Нідерланди Наталі Могбелзада
Міс Нідерланди / © Associated Press
Міс М’янма М’ят Яданар Сое
Міс М’янма / © Associated Press
Міс Гонконг Ліззі Лі
Міс Гонконг / © Associated Press
Міс Ізраїль Мелані Шираз
Міс Ізраїль / © Associated Press
Міс Лаос Латтана Мунвілай
Міс Лаос / © Associated Press
Міс Еквадор Надя Мехія
Міс Еквадор / © Associated Press
Міс Франція Єва Жиль
Міс Франція / © Associated Press
Міс Велика Британія Даніель Латімер
Міс Велика Британія / © Associated Press
Міс Швейцарія Наїма Акоста
Міс Швейцарія / © Associated Press
Міс Японія Каорі Хашимото
Міс Японія / © Associated Press
Міс Канада Хайме Ванденберг
Міс Канада / © Associated Press
Міс В’єтнам Хонг Зіанг Нгуєн
Міс В’єтнам / © Associated Press
Міс Іспанія Андреа Валеро
Міс Іспанія / © Associated Press
Міс Сінгапур Анніка Сагер
Міс Сінгапур / © Associated Press
Міс Мексика Фатіма Бош
Міс Мексика / © Associated Press
Міс Таїланд Правінар Сінгх
Міс Таїланд / © Associated Press
Міс Китай Чжао На
Міс Китай / © Associated Press
Міс Південна Корея Су Йон Лі
Міс Південна Корея / © Associated Press
Міс Бразилія Габріела Ласерда
Міс Бразилія / © Associated Press