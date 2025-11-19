ТСН у соціальних мережах

Блиск, креатив, пір'я і крила: найнезвичайніші костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2025"

Костюми — це те, що допомагає конкурсанткам розповісти про свою батьківщину без слів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Конкурс "Міс Всесвіт 2025"

Конкурс "Міс Всесвіт 2025" / © Associated Press

У Таїланді стартував 74-й міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт» і в межах цього грандіозного заходу учасниці презентували на сцені розкішні національні костюми. Вбрання мало розповісти світові про країну, з якої прибула на конкурс кожна дівчина, а також продемонструвати її культуру, звичаї та особливості.

Тож пропонуємо поглянути на незвичайні костюми, які продемонстрували конкурсантки на конкурсі цього року.

Міс Україна Софія Ткачук

Міс Україна / © Getty Images

Міс Україна / © Getty Images

Міс Болівія Йессіка Хаузерманн

Міс Болівія / © Getty Images

Міс Болівія / © Getty Images

Міс Чилі Марія Ігнасія Молл

Міс Чилі / © Getty Images

Міс Чилі / © Getty Images

Міс Universe Latina Ямілекс Ернандес

Міс Universe Latina / © Getty Images

Міс Universe Latina / © Getty Images

Міс Бонейр Ніколь Пейлікер Віссер

Міс Бонейр / © Getty Images

Міс Бонейр / © Getty Images

Міс Ямайка Габріель Генрі

Міс Ямайка / © Getty Images

Міс Ямайка / © Getty Images

Міс Колумбія Ванесса Пулгарін

Міс Колумбія / © Associated Press

Міс Колумбія / © Associated Press

Міс Швеція Даніелла Лундквіст

Міс Швеція / © Associated Press

Міс Швеція / © Associated Press

Міс Італія Луцилла Норі

Міс Італія / © Associated Press

Міс Італія / © Associated Press

Міс Нікарагуа Іца Кастільйо

Міс Нікарагуа / © Associated Press

Міс Нікарагуа / © Associated Press

Міс Куба Ліна Луасес

Міс Куба / © Associated Press

Міс Куба / © Associated Press

Міс Греція Мері Хаципавлу

Міс Греція / © Associated Press

Міс Греція / © Associated Press

Міс Коста-Рика Махіла Рот

Міс Коста-Рика / © Associated Press

Міс Коста-Рика / © Associated Press

Міс Камбоджа Неарісочеата Тай

Міс Камбоджа / © Associated Press

Міс Камбоджа / © Associated Press

Міс Індонезія Санлі Лю

Міс Індонезія / © Associated Press

Міс Індонезія / © Associated Press

Міс Єгипет Сабріна Магед

Міс Єгипет / © Associated Press

Міс Єгипет / © Associated Press

Міс Аргентина Алдана Массет

Міс Аргентина / © Associated Press

Міс Аргентина / © Associated Press

Міс Венесуела Стефані Абасалі

Міс Венесуела / © Associated Press

Міс Венесуела / © Associated Press

Міс Шрі-Ланка Ліхаша Вайт

Міс Шрі-Ланка / © Associated Press

Міс Шрі-Ланка / © Associated Press

Міс Панама Мірна Кабалліні

Міс Панама / © Associated Press

Міс Панама / © Associated Press

Міс Філіппіни Ахтіса Манало

Міс Філіппіни / © Associated Press

Міс Філіппіни / © Associated Press

Міс Перу Карла Бачігалупо

Міс Перу / © Associated Press

Міс Перу / © Associated Press

Міс Гаїті Мелісса Сапіні

Міс Гаїті / © Associated Press

Міс Гаїті / © Associated Press

Міс Індія Маніка Вішвакарма

Міс Індія / © Associated Press

Міс Індія / © Associated Press

Міс США Одрі Екерт

Міс США / © Associated Press

Міс США / © Associated Press

Міс США / © Associated Press

Міс США / © Associated Press

Міс Пуерто-Рико Зашели Алісея

Міс Пуерто-Рико / © Associated Press

Міс Пуерто-Рико / © Associated Press

Міс Руанда Соланж Кейта

Міс Руанда / © Associated Press

Міс Руанда / © Associated Press

Міс Нідерланди Наталі Могбелзада

Міс Нідерланди / © Associated Press

Міс Нідерланди / © Associated Press

Міс М’янма М’ят Яданар Сое

Міс М’янма / © Associated Press

Міс М’янма / © Associated Press

Міс Гонконг Ліззі Лі

Міс Гонконг / © Associated Press

Міс Гонконг / © Associated Press

Міс Ізраїль Мелані Шираз

Міс Ізраїль / © Associated Press

Міс Ізраїль / © Associated Press

Міс Лаос Латтана Мунвілай

Міс Лаос / © Associated Press

Міс Лаос / © Associated Press

Міс Еквадор Надя Мехія

Міс Еквадор / © Associated Press

Міс Еквадор / © Associated Press

Міс Франція Єва Жиль

Міс Франція / © Associated Press

Міс Франція / © Associated Press

Міс Велика Британія Даніель Латімер

Міс Велика Британія / © Associated Press

Міс Велика Британія / © Associated Press

Міс Швейцарія Наїма Акоста

Міс Швейцарія / © Associated Press

Міс Швейцарія / © Associated Press

Міс Японія Каорі Хашимото

Міс Японія / © Associated Press

Міс Японія / © Associated Press

Міс Канада Хайме Ванденберг

Міс Канада / © Associated Press

Міс Канада / © Associated Press

Міс В’єтнам Хонг Зіанг Нгуєн

Міс В’єтнам / © Associated Press

Міс В’єтнам / © Associated Press

Міс Іспанія Андреа Валеро

Міс Іспанія / © Associated Press

Міс Іспанія / © Associated Press

Міс Сінгапур Анніка Сагер

Міс Сінгапур / © Associated Press

Міс Сінгапур / © Associated Press

Міс Мексика Фатіма Бош

Міс Мексика / © Associated Press

Міс Мексика / © Associated Press

Міс Таїланд Правінар Сінгх

Міс Таїланд / © Associated Press

Міс Таїланд / © Associated Press

Міс Китай Чжао На

Міс Китай / © Associated Press

Міс Китай / © Associated Press

Міс Південна Корея Су Йон Лі

Міс Південна Корея / © Associated Press

Міс Південна Корея / © Associated Press

Міс Бразилія Габріела Ласерда

Міс Бразилія / © Associated Press

Міс Бразилія / © Associated Press

