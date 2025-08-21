ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Блиснула фігурою в бікіні: Джесіка Альба ніжилася на сонці біля басейну

Джессіка Альба поділилася у своєму Instagram серією фотографій із відпочинку біля басейну.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

44-річна акторка виклала в Instagram кадри, на яких зазнімкована у бікіні великим планом, позуючи перед камерою у смарагдовому бікіні, чорних сонцезахисних окулярах та з кокосом у руках.

Джессіка також показала, як ніжиться в басейні у чорному бікіні та світлій бейсболці, посилаючи підписникам поцілунки та серце.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

«І це кінець — ✌🏽 літо закінчилося», — підписала кадри Альба.

Фотографіями Джесіка поділилася на тлі новин про те, що її колишнього чоловіка — 46-річного Кеша Воррена помітили на прогулянці за руку з його 26-річною коханою Ганою Сан Дорр у Беверлі-Гіллз.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джесіка також не самотня. Вона перебуває у стосунках з актором Денні Раміресом, який на 12 років молодший за неї. Схоже, колишнє подружжя пережило кризу у відносинах своєрідним способом. Нагадаємо, у Альби та Воррена троє спільних дітей.

Джессіка Альба із сином / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба із сином / © Инстаграм Джессики Альбы

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie