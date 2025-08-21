Блиснула фігурою в бікіні: Джесіка Альба ніжилася на сонці біля басейну

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Реклама

44-річна акторка виклала в Instagram кадри, на яких зазнімкована у бікіні великим планом, позуючи перед камерою у смарагдовому бікіні, чорних сонцезахисних окулярах та з кокосом у руках.

Джессіка також показала, як ніжиться в басейні у чорному бікіні та світлій бейсболці, посилаючи підписникам поцілунки та серце.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

«І це кінець — ✌🏽 літо закінчилося», — підписала кадри Альба.

Реклама

Фотографіями Джесіка поділилася на тлі новин про те, що її колишнього чоловіка — 46-річного Кеша Воррена помітили на прогулянці за руку з його 26-річною коханою Ганою Сан Дорр у Беверлі-Гіллз.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джесіка також не самотня. Вона перебуває у стосунках з актором Денні Раміресом, який на 12 років молодший за неї. Схоже, колишнє подружжя пережило кризу у відносинах своєрідним способом. Нагадаємо, у Альби та Воррена троє спільних дітей.