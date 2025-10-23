- Дата публікації
Блиснула пишними грудьми: модель похизувалася відвертим луком у леопардовому кетс’юті, який просвічувався
Джессіка Гейл підкреслила пишні форми комбінезоном з «хижим» принтом.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram гаряче відео, на якому вона похизувалася відвертим аутфітом.
Красуня з’явилася перед об’єктивом фотокамери у спокусливому обтислому кетс’юті з леопардовим принтом, під яким вона була лише у стрингах. Оскільки вбрання просвічувалося, вона блиснула своїм пишним гарним бюстом.
А ще спокусниця Гейл показалася на цьому відео у чорному комплекті білизни зі шкіряними ремінцями, підтяжками і гартерами.
Нагадаємо, у леопардовому кетс’юті раніше ми бачили Глое Кардашян під час її перебування у Венеції.