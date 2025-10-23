ТСН у соціальних мережах

140
1 хв

Блиснула пишними грудьми: модель похизувалася відвертим луком у леопардовому кетс’юті, який просвічувався

Джессіка Гейл підкреслила пишні форми комбінезоном з «хижим» принтом.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram гаряче відео, на якому вона похизувалася відвертим аутфітом.

Красуня з’явилася перед об’єктивом фотокамери у спокусливому обтислому кетс’юті з леопардовим принтом, під яким вона була лише у стрингах. Оскільки вбрання просвічувалося, вона блиснула своїм пишним гарним бюстом.

А ще спокусниця Гейл показалася на цьому відео у чорному комплекті білизни зі шкіряними ремінцями, підтяжками і гартерами.

Нагадаємо, у леопардовому кетс’юті раніше ми бачили Глое Кардашян під час її перебування у Венеції.

140
