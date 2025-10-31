- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Блиснула слідами від купальника: Ніколь Шерзінгер у сливовій сукні з гарним декольте і розрізом сяяла на івенті
Співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls, як завжди, мала ефектний вигляд.
Ніколь Шерзінгер відвідала захід журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес», який відбувся у Беверлі-Гіллз.
Перед фотографами вона постала в ефектному аутфіті, у якому мала стрункий гарний вигляд. На зірці була асиметрична сукня сливового кольору з відкритими плечима, пікантним декольте, драпуванням і високим розрізом.
У зоні декольте Ніколь були помітні сліди від шлейок купальника, адже вона нещодавно була на відпочинку. Але це не зіпсувало загального враження від її розкішного вигляду.
Свій лук Шерзінгер доповнила бежевими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала у пучок, зробила макіяж із чорними стрілками і пишними віями та перламутровий манікюр.
Вуха артистка прикрасила довгими елегантними сережками, а руки — каблучками з діамантами.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер з’явилась у Нью-Йорку у чорній обтислій сукні, розшитій лелітками, з високою горловиною, асиметричним подолом і розрізом.