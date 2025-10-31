ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Блиснула слідами від купальника: Ніколь Шерзінгер у сливовій сукні з гарним декольте і розрізом сяяла на івенті

Співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls, як завжди, мала ефектний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер відвідала захід журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес», який відбувся у Беверлі-Гіллз.

Перед фотографами вона постала в ефектному аутфіті, у якому мала стрункий гарний вигляд. На зірці була асиметрична сукня сливового кольору з відкритими плечима, пікантним декольте, драпуванням і високим розрізом.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

У зоні декольте Ніколь були помітні сліди від шлейок купальника, адже вона нещодавно була на відпочинку. Але це не зіпсувало загального враження від її розкішного вигляду.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Свій лук Шерзінгер доповнила бежевими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала у пучок, зробила макіяж із чорними стрілками і пишними віями та перламутровий манікюр.

Вуха артистка прикрасила довгими елегантними сережками, а руки — каблучками з діамантами.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер з’явилась у Нью-Йорку у чорній обтислій сукні, розшитій лелітками, з високою горловиною, асиметричним подолом і розрізом.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie