Блиснула слідами від купальника: Ніколь Шерзінгер у сливовій сукні з гарним декольте і розрізом сяяла на івенті

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Реклама

Ніколь Шерзінгер відвідала захід журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес», який відбувся у Беверлі-Гіллз.

Перед фотографами вона постала в ефектному аутфіті, у якому мала стрункий гарний вигляд. На зірці була асиметрична сукня сливового кольору з відкритими плечима, пікантним декольте, драпуванням і високим розрізом.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

У зоні декольте Ніколь були помітні сліди від шлейок купальника, адже вона нещодавно була на відпочинку. Але це не зіпсувало загального враження від її розкішного вигляду.

Реклама

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Свій лук Шерзінгер доповнила бежевими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала у пучок, зробила макіяж із чорними стрілками і пишними віями та перламутровий манікюр.

Вуха артистка прикрасила довгими елегантними сережками, а руки — каблучками з діамантами.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер з’явилась у Нью-Йорку у чорній обтислій сукні, розшитій лелітками, з високою горловиною, асиметричним подолом і розрізом.