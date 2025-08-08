ТСН у соціальних мережах

Блиснула животом у білому топі: вагітну Ріанну зазнімкували в Беверлі-Гіллз

Співачка Ріанна потрапила під приціл вуличних фотографів у Беверлі-Гіллз.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Вагітну артистку сфотографували під час прогулянки. Рірі була в білому топі, який підкреслював її великий живіт, чорних широких джинсах і смугастому подовженому чорному блейзері. Взула співачка білі кросівки, а з аксесуарів на ній було кілька золотих прикрас на шиї, сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки-цвяшки з діамантами у вухах, на плечі була сумка і Ріанна зробила червоний манікюр, а довге волосся розпустила.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Раніше ми вже показували багато інших вуличних образів вагітної зірки. У Ріанни, нагадаємо, підростає двоє синів, а зараз співачка вагітна довгоочікуваною дочкою. Принаймні таку інформацію розсекретив її коханий та батько її дітей ASAP Rocky.

ASAP Rocky і Ріанна / © Getty Images

ASAP Rocky і Ріанна / © Getty Images

