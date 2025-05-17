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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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874
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1 хв

Блиснула животом у зеленій сукні: дружина 62-річного Квентіна Тарантіно вийшла у світ

Вони одружені від 2018 року і виховують двох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Даніелла Пік та Квентін Тарантіно

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

Кінорежисер Квентін Тарантіно, який зняв такі культові фільми як «Безславні виродки» та «Убити Білла», відвідав 78-й Каннський кінофестиваль. У межах цього знаменитого заходу також відбулася церемонія вручення премії Chopard Trophy, яка щорічно вручається перспективним молодим акторам. На цей захід 62-річний Тарантіно прибув зі своєю дружиною — 41-річною Даніелою Пік.

Даніелла Пік і Квентін Тарантіно / © Associated Press

Даніелла Пік і Квентін Тарантіно / © Associated Press

Пара позувала фотографам обійнявшись, але вся увага була прикута лише до сукні Даніели, яка обрала зелене вбрання з галтером і голим животом. На стегнах сукню також прикрашало драпування і високий розріз.

Волосся вона зібрала у високу зачіску, зробила яскравий макіяж, а також доповнила образ прикрасами з діамантами та смарагдами.

Даніелла Пік і Квентін Тарантіно / © Associated Press

Даніелла Пік і Квентін Тарантіно / © Associated Press

Декількома днями раніше подружжя також відвідало червону доріжку відкриття кінофестивалю. Вони обіймалися, коли позували фотографам. 62-річний Квентін був одягнений за дрескодом в чорний смокінг, білу сорочку і краватку-метелика, а ось Даніела обрала гламурну сукню від Lee Grebenau Dankner з глибоким декольте.

Даніелла Пік і Квентін Тарантіно на червоній доріжці в день відкриття 78-го Каннського кінофестивалю / © Associated Press

Даніелла Пік і Квентін Тарантіно на червоній доріжці в день відкриття 78-го Каннського кінофестивалю / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

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