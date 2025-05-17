Блиснула животом у зеленій сукні: дружина 62-річного Квентіна Тарантіно вийшла у світ

Даніелла Пік та Квентін Тарантіно / © Associated Press

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Кінорежисер Квентін Тарантіно, який зняв такі культові фільми як «Безславні виродки» та «Убити Білла», відвідав 78-й Каннський кінофестиваль. У межах цього знаменитого заходу також відбулася церемонія вручення премії Chopard Trophy, яка щорічно вручається перспективним молодим акторам. На цей захід 62-річний Тарантіно прибув зі своєю дружиною — 41-річною Даніелою Пік.

Даніелла Пік і Квентін Тарантіно / © Associated Press

Пара позувала фотографам обійнявшись, але вся увага була прикута лише до сукні Даніели, яка обрала зелене вбрання з галтером і голим животом. На стегнах сукню також прикрашало драпування і високий розріз.

Волосся вона зібрала у високу зачіску, зробила яскравий макіяж, а також доповнила образ прикрасами з діамантами та смарагдами.

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Даніелла Пік і Квентін Тарантіно / © Associated Press

Декількома днями раніше подружжя також відвідало червону доріжку відкриття кінофестивалю. Вони обіймалися, коли позували фотографам. 62-річний Квентін був одягнений за дрескодом в чорний смокінг, білу сорочку і краватку-метелика, а ось Даніела обрала гламурну сукню від Lee Grebenau Dankner з глибоким декольте.

Даніелла Пік і Квентін Тарантіно на червоній доріжці в день відкриття 78-го Каннського кінофестивалю / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press