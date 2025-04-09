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Боді "Диво-жінки" продадуть на аукціоні за 100 тисяч доларів: що це за унікальне вбрання
Зараз говорячи про «Диво-жінку» у нас перед очима буде лише образ акторки Галь Гадот, яка втілила цю персонажку на екрані у серії фільмів від Warner Bros. Pictures. Однак ця супергероїня існує ще від 1941 року і була показана не лише у численних фільмах, а й у серіалах.
За всі ці роки вбрання Диво-жінки пережило багато модифікацій, які на перший погляд здаються малопомітними, але кожна з них залишила свій слід в історії цієї культової персонажки, моді та тому, як світ ставився до сексуалізації героїні.
Раніше однією з тих, хто зіграв Чудо-жінку, була Лінда Картер — американська акторка, співачка та представниця США на конкурсі «Міс Світу» 1972 року. Вона знімалася у серіалі під назвою «Диво-жінка», який транслювався від 1975 до 1979 року і через таке тривале перебування на телебаченні її образ став культовим.
Хоча здається, що на актрисі шорти та топ, але насправді це боді. Нижня частина вбрання була блакитна і з білими зірками, а верхня — червоною і з золотом. Такий костюм вона носила у другому сезоні серіалу.
Цієї весни вбрання вирішили виставити на продаж. Очікується, що на аукціоні Julien's Auctions боді Диво-жінки продадуть від 100 до 200 тисяч доларів.